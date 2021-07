Kim Jong Un: ఉత్తర కొరియాను వణికిస్తున్న కోవిడ్-అధికారులకు చక్కలు చూపిస్తున్న కిమ్ జోంగ్ ఉన్...

International

ఉత్తర కొరియాలో అసలు ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదవలేదంటూ గతంలో ప్రకటించుకున్న ఆ దేశం... ఇప్పుడు కేసుల సంఖ్య ఎక్కువై ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. పరిస్థితులు రోజురోజుకు దిగజారుతుండటంతో ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తలపట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం నిర్వహించిన కిమ్ జోంగ్ ఉన్... వైరస్ కట్టడిలో విఫలమైన అధికారులను చెడా మడా వాయించినట్లు కొరియన్ మీడియా చెబుతోంది. పరుష పదజాలంతో వారిపై విరుచుకుపడ్డ కిమ్ జోంగ్... ఓ కీలక నేతను పొలిట్ బ్యూరో నుంచి తప్పించినట్లు అక్కడి మీడియా రిపోర్ట్ చేసింది.

There also was speculation that Kim Jong Un may have sacked Ri Pyong Chol, one of his top military officials. The report also said the party recalled an unspecified member of the Politburo’s powerful Presidium, which consists of Kim and four other top officials.