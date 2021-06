Kim Jong-un: చిక్కిపోయిన 'కిమ్'-లీకైన ఫోటోల్లో సన్నగా-ఉ.కొరియా అధినేతకు ఏమైనట్లు-అనారోగ్యమే కారణమా?

International

oi-Srinivas Mittapalli

నియంతలకే నియంతగా ముద్రపడ్డ ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ గురించి ఎప్పుడు ఏ వార్త బయటకొచ్చినా ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా గమనిస్తుంది. ఉత్తర కొరియా గురించైనా.. ఆ దేశాధినేత కిమ్ గురించైనా బాహ్య ప్రపంచానికి అత్యంత అరుదుగా మాత్రమే సమాచారం అందుతుంటుంది. తాజాగా కిమ్‌కి సంబంధించిన బాహ్య ప్రపంచానికి లీకైన ఓ సమాచారం చాలామందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. కిమ్ జోంగ్ ఉన్ బరువు తగ్గి చిక్కిపోయినట్లుగా అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. అనారోగ్య సమస్యల కారణంగానే కిమ్ చిక్కిపోయారా... లేక కావాలనే బరువు తగ్గారా అన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Kim Jong Un appeared noticeably slimmer as he was pictured in North Korean state propaganda this week .the first time in a month that he has been seen in public.with his watch strap in particular giving his weight loss awa