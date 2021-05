International

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రూపాయల మేర మోసగించి, దేశం వదిలి పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్తుడు మేహుల్ చోక్సీ కనిపించకుండా పోయిన ఉదంతం అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది. రోజుకో కొత్త విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొస్తోంది. ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడాలో కొద్దిరోజుల కిందట అదృశ్యమైన ఆయన పొరుగు దేశం డొమినికాలో తేలడం, ఆ తరువాత పోలీసుల కస్టడీలో ఉండటం వంటి పరిణామాలు శరవేగంగా చోటు చేసుకున్నాయి. అదే క్రమంలో- ఇక ఆయన భారత్‌కు రప్పించే ప్రక్రియ కూడా ముమ్మరమైంది. దీనికోసం భారత్ నుంచి ఓ ప్రత్యేక ప్రైవేట్ జెట్ డొమినాకాలోని ఛార్లెస్ డగ్లస్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయింది.

English summary

Efforts have been scaled up to bring back fugitive businessman Mehul Choksi. Government of Dominica on the issue which has been told that Choksi is originally an Indian citizen and had taken on new citizenship to escape the law in India