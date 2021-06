International

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రూపాయల మేర మోసగించి, దేశం వదిలి పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్తుడు మేహుల్ చోక్సీ కనిపించకుండా పోయిన ఉదంతం.. అటు తిరిగి, ఇటు తిరిగి చివరికి డొమినికా జైలులో తేలింది. రోజులు గడిచే కొద్దీ ఈ ఎపిసోడ్‌లో అనేక కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తోన్నాయి. ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడాలో కొద్దిరోజుల కిందట అదృశ్యమైన ఆయన పొరుగు దేశం డొమినికాలో తేలడం, ఆ తరువాత పోలీసుల కస్టడీలో ఉండటం వంటి పరిణామాలు శరవేగంగా చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. చోక్సీని భారత్‌కు అప్పగించడానికి ఆంటిగ్వా ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ.. డొమినికా జైలులో ఉండటం వల్ల కుదరట్లేదు.

English summary

Mehul Choksi's rumoured girlfriend Barbara Jarabica told that the fugitive diamantaire had offered to book her hotel stays and also pay for her flight tickets. She, however, wanted them to be just friends and make sure their relationship is business-oriented.