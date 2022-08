ఒకేవ్యక్తికి ఏకకాలంలో మంకీపాక్స్, హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ మరియు కరోనా పాజిటివ్; ప్రపంచంలోనే తొలికేసు!!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజృంభిస్తున్న వివిధ రకాల వైరస్లు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి విజృంభన తరువాత ఎప్పుడు ఏ కొత్తరకం వైరస్ దాడి చేస్తుందో అన్న ఆందోళన ఇంకా ప్రజల మనసులను వీడడం లేదు. ఇక తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక కొత్త కేసు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కేసుగా పరిగణిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇక కేసు వివరాల్లోకి వెళితే ఇటలీకి సంబంధించిన 36 సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఏకకాలంలో మంకీ పాక్స్, కోవిడ్-19 మరియు హెచ్‌ఐవికి పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయినట్టుగా వెల్లడైంది.

English summary

Doctors have found that a person has contracted monkeypox, HIV positive and corona positive at the same time. It is believed to be the first case in the world that a person from Italy is infected with these viruses simultaneously.