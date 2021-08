International

పొరుగు దేశం అఫ్గానిస్థాన్ లో తాలిబన్ రాజ్యం ఏర్పడిన తర్వాత భారత్ లో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. తాలిబన్ ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించినా లేకపోయినా వారితో భారత్ కచ్చితంగా చర్చలు జరపాల్సిందేనని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ, ఎన్సీపీ చీఫ్ శరద్ పవార్, మజ్లిస్ చీఫ్, హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీలు ఇప్పటికే ఈ విషయమై బాహాటంగా మాట్లాడటమే కాదు, అఫ్గానిస్థాన్ పై మోదీ సర్కారు విధానమేంటో వెల్లడించాలనీ డిమాండ్ చేశారు. ఇది చాలదన్నట్లు కీలక సంస్థలు, పాపులర్ పార్టీలకు చెందిన ముస్లిం నేతలు ఇప్పుడు తాలిబన జపాన్ని తలకెత్తుకున్నారు..

English summary

as several opposition parties in india demanding modi government to act fast on afghanistan crisis and suggesting to talk with talibans, in famous muslim leaders took a forward step and started praising talibans. Amember of the All-India Muslim Personal Law Board, Maulana Sajjad Nomani, has now praised the Taliban for its successful capture of Afghanistan. The maulana heaped praises on the Taliban and congratulated the hardliners while also saying that “this Hindi Muslim salutes you”.