సూర్యుని కరోనాలో నాసా రోదసీ నౌక పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్-దగ్గరగా పయనిస్తున్న వీడియోల రిలీజ్

అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్ధ 'పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్' అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. సూర్యుడి రహస్యాలు తెలుసుకునేందుకు నాసా పంపిన 'పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్' సూర్యుడి కరోనాలోకి ప్రవేశించడమే కాకుండా అక్కడ చక్కర్లు కొట్టిన వీడియోలు కూడా విడుదల చేసింది. దీంతో ఈ వీడియోలు అంతరిక్ష రహస్యాలు తెలుసుకోవాలనే వారిలో ఇప్పుడు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.

సూర్యుడి కక్షలో పయనించిన తొలి అంతరిక్ష నౌకగా పేరు తెచ్చుకున్న 'పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్' తాజాగా సూర్యుడి కరోనాలోకి ప్రవేశించి చక్కర్లు కొట్టిన వీడియోల్ని నాసా విడుదల చేసింది. అంతరిక్ష ప్రయోగాలు ప్రారంభమైన ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత ఓ రోదసీ నౌక సూర్యుడి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించడమే ఓ అద్భుతమైతే సూర్యుడి కరోనా చుట్టూ అది కొట్టిన చక్కర్లు మరింత ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన వీడియోల్ని నాసా యూట్యూబ్ తో పాటు ఇతర ఛానళ్లలో విడుదల చేసింది.ఇందులో స్టార్ వార్స్ తరహాలో ఉన్న దృశ్యాలు వీక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

గతంలో సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా మాత్రమే సూర్యుడి చుట్టూ ఉన్న సోలార్ స్ట్రీమర్ల దృశ్యాలు కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా సాధారణ సమయాల్లో కూడా సూర్యుడి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియోల్లో కనిపిస్తోంది. నాసా పంపిన రోదసీ నౌక 'పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్' సూర్యుడికి వీలైనంత దగ్గరగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి సూర్యుడికి ఇది అతి సమీపంలోకి వెళ్లొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అదే జరిగితే ప్రపంచం ఇప్పటివరకూ కనీవినీ ఎరుగని అద్భుతాన్ని నాసా సుసాధ్యం చేసినట్లవుతుంది. ఆ క్షణాల కోసం శాస్త్రవేత్తలతో పాటు అంతరిక్ష పరిశోధకులు, విద్యార్ధులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

For the first time in history, a spacecraft has touched the Sun. NASA’s Parker Solar Probe has now flown through the Sun’s upper atmosphere – the corona – and sampled particles and magnetic fields there. 🛰☀️



Credit: @NASA /Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory pic.twitter.com/QqgXLg6FXX