పతనం అంచుల్లో పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం: ఇమ్రాన్ ఖాన్ రాజీనామా తప్పదా?: క్యాంప్ రాజకీయాలు

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్‌లో రాజకీయ పరిణామాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ సారథ్యంలో అధికారంలో ఉన్న పాకిస్తాన్ తెహ్రీక్-ఇ-ఇన్సాఫ్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కుప్పకూలడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఇమ్రాన్ ఖాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడం తప్పకపోవచ్చంటూ వార్తలు వస్తోన్నాయి. ఈ పరిణామాల మధ్య ఆయన కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తమ పార్టీకి చెందిన ఎంపీలపై నిఘా ఉంచాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సింధ్ ప్రావిన్స్‌కు వారిని తరలించాలని సూచించారు.

Pakistan Tehreek-e-Insaf party, headed by Prime Minister Imran Khan, it was decided to strictly monitor the lawmakers and the Sindh House, controlled by the PPP government in Sindh province.