International

oi-Chandrasekhar Rao

సియోల్: ఉత్తర కొరియా అధినేత, ఆధునిక నియంతగా గుర్తింపు పొందిన కిమ్‌జొంగ్ ఉన్.. వెనక్కి తగ్గట్లేదు. అగ్రరాజ్యం అమెరికా హెచ్చరికలనూ పట్టించుకోవట్లేదు. తాను అనుకున్నది చేస్తోన్నారు. దుందుడుకు వైఖరిని కొనసాగిస్తోన్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయినప్పటికీ దాని సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టూ కనిపించట్లేదాయన. దేశ ఆయుధ సంపత్తిని ఎప్పటికప్పుడు పెంపొందించుకుంటోన్నారు.

English summary

The United States and South Korea launched four missiles off the east coast of the Korean Peninsula on Wednesday morning local time, according to South Korea’s Joint Chiefs of Staff.