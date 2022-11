International

సియోల్: అణ్వాయుధాల పరీక్షల్లో ఉత్తర కొరియా వెనక్కి తగ్గట్లేదు. తన మిలటరీ సత్తాను మరోసారి నిరూపించుకుంది. మరో ప్రయోగానికీ పూనుకుంది. ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాల్లిస్టిక్ మిస్సైల్ (ఐసీబీఎం) ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఆధునిక నియంతగా గుర్తింపు పొందిన ఆ దేశాధినేత కిమ్‌జొంగ్ ఉన్.. స్వయంగా దీన్ని పర్యవేక్షించారు. ఆయన కనుసన్నల్లో సాగిందీ టెస్ట్ ఫైర్. తన భార్య, కుమార్తెతో కలిసి ఈ ఖండాంతర బాల్లిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగాన్ని వీక్షించినట్లు కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.

English summary

North Korean leader Kim Jong Un said that to counter US nuclear threats with nuclear weapons as he inspected a test of the country's new intercontinental ballistic missile.