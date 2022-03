రష్యా తీర జలాల్లో న్యూక్లియర్ డ్రిల్స్‌; అణుదాడులకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్న పుతిన్!!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ రష్యాల మధ్య భీకర యుద్ధం కొనసాగుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా నడుస్తున్న ఈ యుద్ధంలో వేలసంఖ్యలో ప్రజలు, సైనికులు మరణించారు. ఉగ్రరూపంలో యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఎవరి మాటను లెక్క చెయ్యకుండా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ యుద్ధంలో అణ్వాయుధాలను కూడా ప్రయోగించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

English summary

Putin has issued orders for nuclear drills in Russian waters. Doubts have been expressed with Putin's directives that the sector is preparing for a nuclear attack.