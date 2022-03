Oscars 2022: భార్యపై కుళ్లు జోక్: స్టేజీ మీదే కమేడియన్‌ చెంప పగులగొట్టిన హాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్

International

వాషింగ్టన్: ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ ఎదురు చూస్తోన్న ప్రతిష్టాత్మక 94వ ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఆరంభమైంది. అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిలిస్‌లో గల డాల్బీ థియేటర్ వేదికగా.. కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే పలు కేటగిరీల కింద అవార్డులు అందజేశారు నిర్వాహకులు. హాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ విల్ స్మిత్.. ఈ సంవత్సరం ఉత్తమ నటుడిగా ఆస్కార్ అవార్డును అందుకున్నాడు. కింగ్ రిచర్డ్ సినిమాలో అతని నటన అపూర్వం. అమెరికన్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా మూవీ ఇది. రెనాల్డో మార్కస్ గ్రీన్ దర్శకుడు.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

A 94th Academy Awards that steadily maintained a buoyant spirit was rocked by an unbelievable exchange after Will Smith took offense to a joke made by Chris Rock about his wife, Jada Pinkett Smith.