G20 Summit : భారత్ కు తొలిసారి జీ20 పగ్గాలు-అందుకోనున్న మోడీ- రిషీ సునాక్, బైడెన్ తో భేటీ !

oi-Syed Ahmed

జీ20 దేశాల కూటమికి భారత్ తొలిసారి నేతృత్వం వహించబోతోంది. ప్రస్తుతం ఇండోనేషియా చేతిలో ఉన్న ఈ కూటమి పగ్గాలు రేపు భారత్ చేతికి రాబోతున్నాయి. వీటిని అందుకునేందుకు ప్రధాని మోడీ ఇవాళ ఇండోనేషియా పయనమవుతున్నారు. అక్కడ బ్రిటన్ ప్రధాని రిషీ సునాక్ తో పాటు పలువురు దేశాధినేతల్ని మోడీ కలవబోతున్నారు. దీంతో మోడీ టూర్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

English summary

pm modi to fly indonasia today to take over the reins of G20. in this tour modi to meet uk pm rishi sunak and other presidents.