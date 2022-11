Rishi Sunak : రిషి సునాక్ మరో షాక్- COP 27 అంతర్జాతీయసదస్సు మధ్యలోనే బయటికి..

International

oi-Syed Ahmed

అనూహ్య రీతిలో బ్రిటన్ ప్రధాని పగ్గాలు చేపట్టిన రిషీ సునాక్ ఇప్పుడు అంతే అనూహ్యంగా తన నిర్ణయాలతో ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఐరాస ఈజిప్ట్ లో నిర్వహిస్తున్న వాతావరణమార్పుల సదస్సు కాప్ 27లో పాల్గొనేది లేదని ప్రకటించిన ఆశ్చర్యపరిచిన సునాక్.. కాసేపటికే తన నిర్ణయం మార్చుకుని హాజరవుతానని ప్రకటించారు. ఈ షాక్ నుంచి జనం కోలుకోక ముందే ఈజిప్ట్ కు వెళ్లిన రిషీ అక్కడ కూడా అదే వైఖరి కొనసాగించారు.

UK prime minister @RishiSunak has just been rushed out of the room by his aides during the middle of the launch for forests partnership at #COP27 pic.twitter.com/OQy9TYkqpX