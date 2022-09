ఉక్రెయిన్‌ చేతిలో రష్యా అవమానకర ఓటమి: ఆ సిటీ నుంచి వెనక్కి మళ్లిన సైన్యం..!!

International

oi-Chandrasekhar Rao

మాస్కో: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య హోరాహోరీగా సాగుతోన్న యుద్ధం ఇవ్వాళ్టితో 200 రోజులకు చేరింది. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన ఆరంభమైన యుద్ధానికి బ్రేకులు పడట్లేదు. 200 రోజులుగా నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ తూర్పు ప్రాంతంలోని పలు నగరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. వేలాదిమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అదే స్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించింది. అయినప్పటికీ ఏ దేశం కూడా వెనక్కి తగ్గట్లేదు. సై అంటే సై అంటోన్నాయి. రష్యా సాగిస్తోన్న దాడులను ఉక్రెయిన్ సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటోంది.

10 రోజుల్లో - హిందుస్తానీగా: గులాం నబీ ఆజాద్ సంచలనం

English summary

The swift fall of Izium in Kharkiv province was Moscow's worst defeat since its troops were forced back from the capital Kyiv in March.