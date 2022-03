Russia-Ukraine war: రష్యా సరిహద్దుల్లో చిక్కుక్కున్న 500మంది భారతీయ విద్యార్ధుల అవస్థలు

International

రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల లక్షలాదిమంది నిరాశ్రయులు అవుతున్నారు. ఉక్రెయిన్ నగరాలపై రష్యా విరుచుకుపడుతోంది. జనావాసాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రష్యా భయోత్పాతాన్ని సృష్టిస్తోంది. రష్యా సృష్టిస్తున్న బీభత్సం కారణంగా ఉక్రెయిన్ వాసులు చాలామంది వలసల బాట పట్టారు. ఇప్పటికే యాభై లక్షల వరకు ఉక్రెయిన్ ప్రజలు ఇతర దేశాలకు వలస వెళ్ళినట్లుగా సమాచారం.

పుతిన్ మెంటలోడు, బైడెన్,మోడీకి చెప్పినా ఫలితంలేదు: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై కేఏ పాల్

Indian students trapped in the town of Sumi in eastern Ukraine. Nearly 500 Indian students are stranded near the Russian border, pleading with the Indian government to repatriate them through Russia.