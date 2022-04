Russia VS Ukraine: మైనర్లు, మహిళలను రేప్ చేస్తున్న రష్యా సైనికులు, మర్మాంగాలు ?, లేడీ ఎంపీ!

International

ఉక్రెయిన్: ఉక్రెయిన్ దేశం మీద ఎలాగైనా పట్టుసాధించాలని రష్యా సైనికులు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఉక్రెయిన్ తో శాంతిచర్చలు అంటూనే మరోవైపు ఆ దేశం మీద రష్యా విరుచుకుపడుతోంది, కాల్పుల విరమణ నియమాలను రష్యా ఉల్లంఘించిందని ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే సమయంలో రష్యా సైనికుల అరాచకాలకు అడ్డుఅదుపులేకుండా పోతాఉందని ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తున్నది.

ఇదే సందర్బంలో రష్యా సైనికులు ఉక్రెయిన్ లో మైనర్ అమ్మాయిల మీద, మహిళ మీద అత్యాచారం చేస్తున్నారని, బాధితుల మర్మాంగం, వారి శరీరంలోని సున్నితమైన భాగాల్లో కాల్చిన ఇనుప కడ్లీలతో గుర్తులు పెడుతున్నారని ఉక్రెయిన్ కు చెందిన మహిళా ఎంపీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. అత్యాచారం, హత్యకు గురైన ఉక్రెయిన్ మైనర్ అమ్మాయిలు, మహిళల మర్మాంగాలు, సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ఒకే రకం అయిన కాల్చిన గుర్తులు ఉన్నాయని, ఇది కచ్చితంగా రష్యా సైనికుల అరాచకాలు అని ఉక్రెయిన్ మహిళా ఎంపీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఈ విషయంలో రష్యా ప్రభుత్వం కాని, రష్యా సైనికులు కాని ఎలాంటి ప్రకటన చెయ్యలేదు.

English summary

Russia VS Ukraine: Ukrainian Member of Parliament Lesia Vasylenk took to Twitter on Monday to claim that Russian soldiers had raped girls as young as 10 years old and branded women's bodies.