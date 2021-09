ఢిల్లీలో సీఐఏ ఛీఫ్, రష్యా ఎన్ఎస్ఏ ? అంతా సీక్రెట్- ఆప్ఘన్ అజెండాపై చర్చలు-ఏం జరుగుతోంది ?

International

oi-Syed Ahmed

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ప్రజా ప్రభుత్వం స్ధానంలో అధికార పగ్గాలు హస్తగతం చేసుకున్న తాలిబన్లు కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్దమవుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో ఆప్ఘనిస్తాన్ లో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలపై చర్చించేందుకు భారత్ ఆహ్వానం మేరకు అమెరికా, రష్యాకు చెందిన కీలక అధికారుల బృంధాలు ఢిల్లీకి చేరుకున్నాయి. ఇవాళ రష్యా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు మన భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ధోవల్ తో పాటు ప్రధాని మోడీతోనూ సమావేశం కాబోతున్నారు. అదే క్రమంలో సీఐఏ ఛీఫ్ కూడా ప్రధానిని కలవబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

after announcement of taliban government in afghanistan, russian nsa and cia chief were came to india to discuss the situtation in war-hitted nation with indian pm modi.