మాస్కో: తన పొరుగు దేశం ఉక్రెయిన్‌పై దండెత్తిన రష్యా మరో సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఉక్రెయిన్‌పై కొనసాగిస్తోన్న యుద్ధం 13వ రోజుకు చేరుకున్నవేళ.. ఆ దేశాధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్- కీలకమైన నోట్‌పై సంతకం చేశారు. ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధం చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తోన్న దేశాల పేర్లతో కూడిన నోట్ అది. ఆయా దేశాలన్నింటితో స్నేహ సంబంధాలను తెంచుకుంటున్నట్లు పుతిన్ ప్రకటించారు. వాటిని అన్‌ఫ్రెండ్లీ దేశాలుగా గుర్తించారు.

English summary

Russia has included Australia in a list of 50 countries that have taken 'unfriendly actions' against it following Vladimir Putin's invasion of Ukraine.