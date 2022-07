International

టెహ్రాన్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఏడాది ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన ఆరంభమైన యుద్ధానికి అంతు ఉండట్లేదు. రోజుల తరబడి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ తూర్పు ప్రాంతంలోని పలు నగరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. వేలాదిమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అదే స్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించింది. అయినప్పటికీ ఈ రెండు దేశాలు వెనక్కి తగ్గట్లేదు. సై అంటే సై అంటోన్నాయి. రష్యా సాగిస్తోన్న దాడులను ఉక్రెయిన్ సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటోంది..తిప్పి కొడుతోంది.

English summary

Russian President Vladimir Putin held talks with Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Iran, today. This is Putin's first trip outside the former Soviet Union since Moscow's Feb 24 invasion of Ukraine.