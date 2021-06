Sadist: భార్యను గొడ్డలితో ముక్కలుగా నరికి తందూర్ కాల్చినట్లు కాల్చేసిన భర్త, ఏం జరిగిందంటే ?

International

oi-Mallikarjuna

ఇస్లామాబాద్/కరాచి: వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త ఇంట్లో భార్య, పిల్లలను సంతోషంగా చూసుకుంటున్నాడు. సాఫీగా సాగిపోతున్న అతని జీవితాన్ని ఓ విషయంలో అతని సంసారాన్ని సర్వనాశనం చేసింది. షాపులో జరిగిన ఓ సంఘటన వలన ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యతో గొడవపెట్టుకున్నాడు. ఇంట్లో దంపతుల మద్య మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో సహనం కోల్పోయిన భర్త అతని భార్యను చితకబాదేశాడు. పిల్లలను అమ్మమ్మ ఇంటికి పంపించేసిన తండ్రి తరువాత రెచ్చిపోయాడు. ఇంట్లో భార్యను గొడ్డలితో నరికి దారుణంగా చంపేసి ఆమె శవం తరలించడానికి ప్రయత్నించి విఫలం అయ్యాడు. భార్య శవం తరలించడానికి సాధ్యం కాకపోవడంతో గొడ్డలితో ఆమె శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి తందూరి చికెన్ కాల్చినట్లు కాల్చేశాడు. కాల్చేసిన భార్య శరీరంలోని ముక్కలు ఇంటి బయట డ్రైనేజ్ లో విసిరేయడం, ఆ విషయం చుట్టుపక్కల వాళ్లు చూసి గొడవ పెట్టుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Sadist: A man in Pakistan allegedly murdered his wife, chopped her body into several pieces and burned them in a tandoor. The man was reportedly upset after his daughter took some money from his shop without his permission. He had a fight with his wife over the same issue and when the argument escalated, the man allegedly killed her.