వాషింగ్టన్: చట్టసభలను ప్రజాస్వామ్య దేవాలయాలుగా భావిస్తుంటారు రాజకీయ నేతలు. మెజారిటీ ప్రజల సంక్షేమానికి, వారికి భద్రత కల్పించడానికి, అభివృద్ధికి సంబంధించిన చట్టాలను చేసే పవిత్ర స్థలంగా భావిస్తుంటారు. భారత్ ఒక్కటే కాదు.. ఏ దేశమైనా దీనికి అతీతం ఏమీ కాదు. అలాంటి పార్లమెంట్‌లోకి బీర్ టిన్‌తో ఎంట్రీ ఇచ్చాడో సభ్యుడు. తన చిట్టచివరి ప్రసంగం సందర్భంగా బీర్ టిన్‌ను ఓపెన్ చేశారు. ఫేర్‌వెల్ స్పీచ్ ఇచ్చారు. తనకు ఇదే చిట్టచివరి సమావేశం కాబోతోందని, ఇక ముందు అడుగు పెడతానో, లేదో తెలియదని పేర్కొన్నారు.

ఆయన పేరు జో కన్నింగ్‌హామ్. డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యుడు. దక్షిణ కరోలినాలోని ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్‌కు ఆయన పార్లమెంట్‌లో ప్రాతినిథ్యాన్ని వహిస్తున్నారు. వచ్చేనెల 3వ తేదీన ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యత్వం ముగియబోతోంది. అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు ఎన్నికైన వారి సభ్యత్వం రెండేళ్ల పాటు ఉంటుంది. 2018లో హౌస్ ఆఫ్ రెప్రజెంటేటివ్స్‌కు నిర్వహించిన సాధారణ ఎన్నికల్లో ఆయన విజయం సాధించారు. రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి కేటీ అర్రింగ్టన్‌ను ఓడించారు. వచ్చేనెల 3వ తేదీ నాటికి తన సభ్యత్వం ముగియబోతోండటంతో.. హౌస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్‌లో చిట్టచివరిసారిగా ప్రసంగించారు.

Rep. Joe Cunningham: "The other side is not the enemy. The enemy is the stubbornness of our own biases. The enemy is a political system that seeks to divide us for sport." pic.twitter.com/6TQ5bz9Wyv