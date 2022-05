హింసాత్మక దాడులకు పాల్పడితే కాల్చి పారేయండి: ఆర్మీ, పోలీసులకు శ్రీలంక డెఫెన్స్ మినిస్ట్రీ

International

oi-Rajashekhar Garrepally

కొలంబో: శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభం నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలు ఘటనలో రాజకీయ ప్రముఖులతోపాటు పదుల సంఖ్యలో పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో రక్షణశాఖ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రజల ఆస్తులను దోచుకోవడం లేదా ఇతరులకు హాని కలిగించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడినవారిపై కాల్పులు జరపాలని శ్రీలంక రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తన సాయుధ దళాలను, పోలీసులను ఆదేశించింది,

అంతకుముందు, మంగళవారం శ్రీలంకలోని ట్రింకోమలీ నేవల్ బేస్ ముందు ప్రాణాంతక నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి. మహింద, అతని కుటుంబం మొత్తం నేవీ ట్రింకోమలీ నావికా స్థావరంలో భారీ సైనిక భద్రత మధ్య తలదాచుకున్నారని వార్తా సంస్థ పీటీఐ నివేదించింది.

Sri Lanka | Visuals of burnt buses and damaged vehicles after clashes between govt supporters and anti-govt protesters. Heavy security was deployed outside PM's official residence.



Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa resigned yesterday amid crisis in the country



Source: Reuters pic.twitter.com/AvRL72AXUu