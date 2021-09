భయపడినంతా జరుగుతోంది-ఆఫ్గన్ మహిళలపై తాలిబన్ సర్కార్ మరో పిడుగు-అణచివేతను మరింత తీవ్రం చేసేలా

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గన్ మహిళలు భయపడినంతా జరుగుతోంది... తాలిబన్లు ఒక్కొక్కటిగా మహిళా అణచివేత చర్యలకు పూనుకుంటున్నారు. నిన్నటికి నిన్న తాలిబన్లు కేవలం బాలుర పాఠశాలల రీఓపెనింగ్‌కు అనుమతినిచ్చి... బాలికలను విస్మరించారు.తాజాగా కాబూల్‌లో పనిచేసే మహిళా వర్కర్లు ఇంటికే పరిమితం కావాలని ఆదేశాలిచ్చారు. పురుషులతో భర్తీ చేయలేని ఉద్యోగాల్లో ఉన్న మహిళలకు మాత్రమే పని చేసుకునేందుకు అనుమతినిచ్చారు. ఈ మేరకు కాబూల్ మేయర్ హందుల్లాహ్ నమోనీ ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 19) ఒక ప్రకటన చేశారు.

తీవ్ర సంక్షోభంలో ఆఫ్గనిస్తాన్-ఆకలితో అలమటిస్తున్న జనం-తిండి కోసం అన్నీ అమ్మేసుకుంటున్నారు

English summary

All that Afghan women fear is happening ... the Taliban are one by one resorting to repressive measures against women. The day before yesterday, the Taliban had only allowed the reopening of boys' schools ... and ignored the girls.