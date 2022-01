కొత్త ముప్పు స్టెల్త్ ఓమిక్రాన్- మరో ఉప రకం-40 దేశాల్లో ప్రభావం -ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టుకూ దొరక్కుండా

International

oi-Syed Ahmed

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పెరుగుతోంది. ఇందులోనూ ఓమిక్రాన్ వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంది. ప్రపంచ దేశాల్ని కుదిపేస్తున్న ఓమిక్రాన్ వైరస్ వ్యాప్తి తగ్గకముందే అందులో మరో కొత్త రకం వెలుగుచూస్తోంది. స్టెల్త్ ఓమిక్రాన్ గా పేర్కొంటున్న ఈ కొత్త వైరస్ ఉప రకం ఆర్టీ పీసీఆర్ టెస్టుకూ దొరకడం లేదని బ్రిటన్ ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించింది. దీంతో ఓమిక్రాన్ లో ఈ కొత్త ముప్పుపై భయాలు పెరుగుతున్నాయి.

English summary

The UK government has announced that new sub strain of omicron virus 'stealth omicron' has been showing impact in more than 40 countries and it can escape RT-PCR test also.