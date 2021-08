తాలిబన్ల వేట మొదలైంది ; యూఎస్, నాటో దళాలకు సహకరించిన వారి కోసం ఇల్లిల్లూ గాలింపు, ఆఫ్ఘన్లలో భయం !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రజలు భయపడిందే జరుగుతోంది. తాలిబన్ల ఆటవిక పాలన మళ్లీ మొదలైంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో ప్రజాస్వామ్యం ఉండబోదని, షరియా చట్టం మాత్రమే అమలులో ఉంటుందని తాలిబన్లు తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాదు నిన్న మొన్నటి వరకు గతంలో తాము చేసిన పాలనకు భిన్నంగా పరిపాలన చేస్తామని చెప్పి, ప్రజలందరికీ క్షమాభిక్ష ప్రసాదిస్తున్నామని చెప్పి ఇప్పుడు అందుకు భిన్నంగా తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రజలను వేధిస్తున్నారని అనేక నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గతంలోఅమెరికాకు, నాటో దళాలకు సహకరించిన వారికోసం ఇల్లిల్లూ గాలిస్తున్నారు తాలిబన్లు.

తాలిబన్లకు యూఎస్ మరో షాక్ .. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కు ఆయుధాల విక్రయాలు నిలిపివేస్తూ జో బైడెన్ నిర్ణయం

English summary

Afghanistan people are in fear with taliban rule. The Taliban are going house-to-house searching for opponents and their families, according to an intelligence document for the UN that deepened fears Friday Afghanistan's new rulers were reneging on pledges of tolerance.