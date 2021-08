తాలిబన్లు ఎవరు ? ఎందుకు వారంటే ఆఫ్ఘన్ లకు భయం ? ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో తాలిబన్ల ప్రస్థానం ఇలా !!

International

తాలిబన్.. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వణికిస్తున్న పదం. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి తాలిబన్ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మిలిటెంట్ ముఠా. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మళ్లీ తాలిబన్ శకం మొదలు కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తాలిబన్లపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. అసలు తాలిబన్లు ఎవరు? వారి విషయంలో ఎందుకు ఇంతగా భయపడుతున్నారు? గతంలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో పాలన సాగించిన తాలిబన్లు ఏం చేశారు ? వారు ఎలా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ పై పట్టు సాధించారు వంటి అనేక విషయాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సంక్షోభం : శాంతి స్థాపన సాధ్యమేనా? సంయమనం పాటించాలని తాలిబన్లకు యూఎన్ చీఫ్ విజ్ఞప్తి !!

Various Mujahideen factions that fought Soviet forces in Afghanistan in 1990 formed a coalition government after Russia's withdrawal. The Taliban entered the field as mujahideen leaders ruled anarchically. Talibans expressed their true nature after coming to power. Sharia law was enforced in the name of Islamic rule. They brought in wild laws and terrorized the people. Murderers and men who committed adultery were publicly beheaded and punished.