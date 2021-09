International

oi-Chandrasekhar Rao

కాబుల్: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల చూపు మొత్తం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదే ఉంది. అమెరికా సైన్యం 20 సంవత్సరాల పాటు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ఆ దేశం ఇప్పుడు తాలిబన్ల వశంలోకి వెళ్లిపోయింది. అగ్రరాజ్యం తన సైనిక బలగాలను వెనక్కి తీసుకున్న అతి కొద్దిరోజుల్లోనే సత్తా చాటారు తాలిబన్లు. ఇన్ని సంవత్సరాలు పాటు ఎక్కడ ఉన్నారో.. ఎలా ఉన్నారో తెలియకుండా పోయిన తాలిబన్లు- అమెరికా అడ్డు తొలగిపోవడంతో ఒక్కసారిగా పడగ విప్పారు. దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సమాయాత్తమౌతోన్నారు.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎఫెక్ట్: సూపర్‌ మార్కెట్‌లో కత్తిపోట్లు: ఉన్మాది కాల్చివేత: ఉగ్రవాదుల పనే: పీఎం

English summary

Taliban top cadre leader Mullah Baradar will lead a new Afghan government that could be announced soon, sources in the Islamist group said on Friday.