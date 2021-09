సొంత నేతలకే తాలిబన్ల షాకులు-పాకిస్తాన్ ఎంట్రీతో మారిన సీన్-పంజ్ షీర్ గెలుపు రహస్యం

International

ఆప్ఘనిస్తాన్లో తాలిబన్ల కొత్త ప్రభుత్వం ఎలా ఉండబోతోందో తేలిపోయింది. ప్రభుత్వాధినేతగా ఎవరుండబోతున్నారో, ప్రభుత్వంలో ఎవరెవరికి చోటు దక్కనుందో కూడా నిర్ణయమైపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో తాలిబన్లు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయంగా పెద్ద చర్చకు తావిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ దేశాలను సైతం మించిపోయి తాలిబన్లు ఎంచుకున్న షరియా ప్రాధాన్యతలు, అలాగే మోస్ట్ వాంటెడ్ జాబితాలో ఉన్న తీవ్రవాదులకు నేరుగా చోటు కల్పించడం వంటి చర్యలపై ప్రపంచ దేశాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

talibans' new government in afghanistan have more specialities this time with no inclusion of women and most wanted terrorist sirajuddin haqqani and others.