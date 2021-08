ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో టెన్షన్ టెన్షన్ : కాబూల్ లో మరిన్ని దాడులు జరిగే అవకాశం .. అమెరికా హెచ్చరిక

International

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో దళాలను ఉపసంహరింపజేసి అమెరికా తప్పు చేసిందా? తాలిబన్ల బాధిత దేశంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను తయారు చేసిందా? కాబూల్ ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద దాడులకు అమెరికానే కీలక బాధ్యత వహించాలా? ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంక్షోభానికి ప్రధానంగా బాధ్యత వహించాల్సి అమెరికానేనా? అంటే అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా దేశాలు జరుగుతున్న పరిణామాల నేపధ్యంలో అమెరికా తొందరపడిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

U.S. Central Command General has announced that there could be a few more attacks at Kabul airport. This time they say they need to be vigilant that rocket launchers and vehicle bombs can target the airport. They also stated that they were ready to fight with them. Russia has issued a similar warning to its citizens who are in afghanistan.