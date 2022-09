వద్దంటే కుదరదు: టెక్ దిగ్గజం మెడకు ట్విట్టర్ డోలు: బలవంతంగా అంటగట్టేస్తారా?

International

వాషింగ్టన్: ప్రైవేటు అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ స్పేస్ఎక్స్, ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్ కార్ల తయారీ కంపెనీ టెస్లా అధినేత, అపర కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్‌ కష్టాలు మరింత పెరిగాయి. టాప్ మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ట్విట్టర్‌ను కొనుగోలు చేయాలనే ప్రతిపాదనను తెరమీదికి తీసుకొచ్చిన తరువాత తరచూ ఆయన వార్తల్లో వ్యక్తిగా ఉంటోన్నారు. ఆయన ప్రతిపాదించిన 44 బిలియన్ డాలర్ల విలువ చేసే కొనుగోలు ఒప్పందాలపై ముందుకు వెళ్లాలని ట్విట్టర్ యాజమాన్యం నిర్ణయించుకుంది.

Twitter shareholders endorsed Elon Musk's bid to buy the social media platform for $44 billion, even as he tries to break the contract.