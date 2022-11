Viral video: రెండు విమానాలు గాలిలో ఢీ కొంటే ఎట్టా ఉంటాదో తెలుసా?

International

వాషింగ్టన్: అమెరికాలో విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. రెండు సైనిక విమానాలు గాల్లోనే ఢీ కొట్టుకున్నాయి. నిప్పులు చిమ్ముతూ నేల కూలాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వినియోగించిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవి. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుమంది సిబ్బంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ ఘటన పట్ల అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై విచారణకు ఆదేశించారు.

టెక్సాస్‌ స్టేట్‌లోని డల్లాస్‌లో ఓ ఎయిర్ షో జరుగుతున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వింగ్స్ ఓవర్ డల్లాస్ పేరుతో డల్లాస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఈ ఎయిర్ షో ఏర్పాటైంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వినియోగించిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవి. ఎయిర్ షోలో భాగంగా బోయింగ్ బీ-17 బాంబర్‌ చక్కర్లు కొడుతున్న సమయంలో బెల్ పీ-63 కింగ్‌ కోబ్రా ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దానికి ఎదురుపడింది. నేరుగా దాన్ని ఢీ కొట్టింది.

ఆ వెంటనే పెద్ద శబ్దం చేస్తూ ఈ రెండు విమానాలు గాల్లోనే పేలిపోయాయి. ముక్కలయ్యాయి. నేల కూలిన మరుక్షణమే పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఈ రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్‌లల్లో ముగ్గురు చొప్పున సిబ్బంది ఉన్నారు. వారందరూ దుర్మరణం పాలయ్యారు. ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం లేదని భావిస్తోన్నారు. స్థానికులు తమ మొబైల్ కెమెరాల్లో ఈ ఎయిర్ షోను బంధిస్తోండగా.. ఈ ఘటన రికార్డయింది.

సమాచారం తెలిసిన వెంటనే బౌల్డర్ కంట్రీ పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నేషనల్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్ దర్యాప్తు మొదలు పెట్టాయి. టెక్సాస్ గవర్నర్ దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. దీన్ని దురదృష్టకర ఘటనగా అభివర్ణించారు.

