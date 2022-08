Viral Video: కొండపై ఊయల ఊగుతుండగా తెగిన గొలుసు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..?

International

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది సాహాసాలు చేస్తుంటారు. గాల్లో ఎగరడం, ఎత్తైన కొండ పై నుంచి దూకడం, విమానంలోంచి దూకడం వంటివి చేస్తుంటారు.ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే కొన్ని సార్లు వారు చేసే ప్రయత్నం వికటించి ప్రాణాల మీదకు వస్తుంది. ఇలానే ఇద్దరు మహిళలు కొండ అంచులో ఊయల ఉగారు.



ఊయలు ఉగారు బాగానే ఉంది. కానీ ఊయల నుంచి దిగుతూ కింద పడిపోయారు. ఇందుకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. రష్యాలోని 6,300 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న కొండపై ఇద్దరు మహిళలు ఊయల ఉగారు. వారు ఊయలు దిగుతూ జారిపడ్డారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. రష్యాలోని డాగేస్తాన్‌లోని సులక్ కాన్యన్‌పై ఇద్దరు మహిళలు కొండ ఊపులో వెళుతుండగా, గొలుసులలో ఒకటి తెగి, మహిళలు లోయలోకి పడిపోయారు.

షుగర్ తో బాధపడుతున్నారా, మునగ ఆకుతో ఇలా చేయండి *Health | Telugu OneIndia



డైలీ మెయిల్ నివేదిక ప్రకారం, మహిళలు, అయితే, కొండ అంచుకు ఆవల ఉన్న చెక్క పలక ద్వారా పడిపోయారు. వారు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. అక్కడున్న వారు వారిని సురక్షితంగా పైకి లేపడంతో వారు గాయలతో బయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.



భద్రతా ప్రమాణాలు లేకుండా నిర్మించి నిర్వహిస్తున్న ఊయలను కూడా తొలగించాలని స్థానిక అధికారులు యోచిస్తున్నారు. సులక్ కాన్యన్ USలోని గ్రాండ్ కాన్యన్ కంటే 63 మీటర్ల లోతు, ఐరోపాలోని తారా నది కాన్యన్ కంటే 620 మీటర్ల లోతులో ఉంది. ఈ వీరడియోపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. జాగ్రత్త తీసుకోవాలి కోరారు.

English summary

A chilling video showing two women plunging off the top of a 6,300 ft cliff in Russia while riding on a swing has gone viral on social media.