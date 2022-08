తుది దశకు బ్రిటన్ ప్రధాని రేసు-ఇవాళ ఫైనల్ టీవీ డిబేట్-రిషి సునక్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

International

బ్రిటన్ తదుపరి ప్రధాన మంత్రి ఎన్నిక కోసం జరుగుతున్న పోరు చివరి దశకు చేరుకుంది. ప్రధాని పదవి చేపట్టే కన్జర్వేటివ్ పార్టీ నాయకుడిని తేల్చేందుకు పోటీలో ఉన్న.. లిజ్ ట్రస్, రిషి సునాక్ ఇవాళ సాయంత్రం తమ చివరి చర్చలో పాల్గొననున్నారు. కన్జర్వేటివ్ పార్టీ నాయకుడిని ఎన్నుకునేందుకు ఓటు వేసేందుకు టోరీ సభ్యులకు సెప్టెంబరు 2 తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. ప్రధాని అభ్యర్థి తుది ఫలితాన్ని సెప్టెంబరు 5న ప్రకటిస్తారు. అదే రోజు బ్రిటన్ కొత్త ప్రధాని బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.

బోరిస్ జాన్సన్ నుండి కన్జర్వేటివ్ పార్టీ నాయకుడిగా, కొత్త బ్రిటీష్ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ఎన్నికల ప్రచారం బుధవారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానిగా పోటీ పడుతున్న భారతీయ వ్యక్తి రిషి సునక్... ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ దేశంకోసం రాత్రీ, పగలు పని చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

ఇవాళ సాయంత్రం వెంబ్లీలోని ప్రముఖ సంగీత కచేరీ వేదికలో జరిగే ఆఖరి ప్రచార కార్యక్రమానికి ముందు సునక్ తన భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటన చేశారు. మాజీ ఛాన్సలర్ అయిన తన ప్రత్యర్థి, విదేశాంగ కార్యదర్శి లిజ్ ట్రస్‌తో చివరిసారిగా ముఖాముఖికి ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. వీరిద్దరూ శుక్రవారం సాయంత్రం ఓటింగ్ ముగిసేలోపు ఇంకా తమ బ్యాలెట్‌లను వేయని మిగిలిన టోరీ సభ్యుల కోసం పోరాడతారు.

రిషి సునక్ భారతీయ సంతతికి చెందిన బ్రిటన్ యొక్క మొదటి ప్రధానమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. భారతీయ ప్రవాసుల యొక్క మద్దతుతో పోటీలో దిగిన ఆయనకు ఇప్పటికే కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సభ్యులుగా అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. తన తోటి పార్లమెంటు సభ్యులు అతనిని ఇద్దరు ఫైనలిస్టులలో ఒకరిగా ఎన్నుకోవడానికి మద్దతుగా ఓటు వేసినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సభ్యత్వానికి ప్రచారం మొదలైన నాటి నుంచి సునక్ సర్వేలు, బుకీల అంచనాల్లో వెనుకబడి ఉన్నారు.

English summary

uk pm race has been entered into final stage as the two prime contenders rishi sunak and liz truss are ready for their last tv debate today.