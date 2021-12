ఒమిక్రాన్ విస్ఫోటం: లక్షకు చేరువగా: ఆ ఒక్కచోటే 37 వేలకు పైగా కేసులు

International

oi-Chandrasekhar Rao

లండన్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్.. కల్లోలం రేపుతోంది. ప్రపంచ దేశాలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. ఇప్పటికే 89 దేశాలకు పైగా దేశాలకు పాకిందీ వేరియంట్. భారత్ కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. భారత్‌లో 150 ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసులు ఇప్పటిదాకా వెలుగులోకి వచ్చాయి. యూరప్ దేశాలతో పోల్చుకుంటే భారత్ చాలా బెటర్ అనేలా ఉంది పరిస్థితి. బ్రిటన్, యూరప్ దేశాల్లో వేల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి.

English summary

UK reports 12,133 additional confirmed cases of the Omicron variant of Covid-19 have been reported across the country. Confirmed Omicron cases in the UK now total 37,101.