తాలిబన్లతో యూఎస్ సిఐఏ డైరెక్టర్ రహస్య మంతనాలు .. తాలిబన్ల డెడ్ లైన్ తో రంగంలోకి బైడెన్ ప్రతినిధులు !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను రెండు దశాబ్దాలపాటు తాలిబన్ల పాలన నుండి విముక్తులను చేసిన యూఎస్ దళాలను ఇటీవల ఉపసంహరించుకోవడంతో ఊహించని విధంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ మళ్లీ తాలిబన్ల వశమైంది. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ విషయంలో ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో ప్రస్తుత పరిస్థితికి అమెరికాయే బాధ్యత వహించాలని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో చోటుచేసుకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో యూఎస్ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ప్రతినిధులు రంగంలోకి దిగారు. తాలిబన్లతో అమెరికాకు చెందిన కేంద్ర నిఘా సంస్థ డైరెక్టర్ రహస్య మంతనాలు జరపడం అందుకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తుంది.

తాలిబన్ల వేట మొదలైంది ; యూఎస్, నాటో దళాలకు సహకరించిన వారి కోసం ఇల్లిల్లూ గాలింపు, ఆఫ్ఘన్లలో భయం !!

English summary

CIA Director William J. Burns spoke with a top Taliban leader in Kabul. There has been widespread interest in meeting with the Taliban, the director of the US Central Intelligence Agency, in the wake of a deadline imposed on US forces to evacuate Afghanistan.