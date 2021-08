అమెరికా తీసుకున్న ఆ ఒక్క నిర్ణయం వల్లే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అల్లకల్లోలం: బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్

International

లండన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో కొద్దిరోజులుగా కొనసాగుతూ వస్తోన్న తాలిబన్ల ఆక్రమణ.. దాదాపు ముగిసినట్టే. ఒక్కో నగరాన్ని, ప్రావిన్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంటూ వచ్చిన తాలిబన్లు రాజధాని కాబుల్‌ను ఆక్రమించేసుకోవడంతో వారి దండయాత్ర చివరిదశకు చేరింది. ఆప్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోవడంతో తాలిబన్లు కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఒక్కటే మిగిలి ఉంది. అధికార మార్పడి దాదాపు ఖాయమైంది.

కాబుల్‌లో కాల్పులు, పేలుళ్ల హోరు: ఎంబసీ వద్దా: ఎయిర్‌పోర్టులో: ప్రాణభయంతో

English summary

US decision to pull out has accelerated things, say Britain PM Boris Johnson on Afghanistan. He adding it was clear that there would be a new administration in the country very shortly.