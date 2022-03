రష్యాపై జో బైడెన్ కీలక ప్రకటన: తక్షణమే అమలు: ఇంచ్ భూమిని కూడా

International

వాషింగ్టన్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతోన్న యుద్ధం ఏడో రోజుకు చేరుకుంది. యూరోపియన్ యూనియన్ సహా అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి పలు దేశాలు రష్యాకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తోన్నాయి. అనేక ఆంక్షలను విధించాయి. ఆర్థికపరమైన కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నిషేధించాయి. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా చేస్తోన్న దాడిని అంతర్జాతీయ వేదికల మీద తప్పుపడుతున్నాయి. పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ తనకు వ్యతిరేకంగా నిలిచినప్పటికీ- రష్యా మాత్రం వెనుకంజ వేయట్లేదు. పైగా తన యుద్ధ తీవ్రతను పెంచింది. రాజధాని కీవ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

English summary

US President Joe Biden announced that they will ban Russian aircraft from US airspace, joining a growing number of countries who are closing their skies to Russia following Russia's invasion of Ukraine.