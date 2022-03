రష్యా పక్కలో బల్లెం: ఉక్రెయిన్ పొరుగుదేశంలో జో బైడెన్ మకాం

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ- రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న మరింత తీవ్రం అవుతోంది. యుద్ధాన్ని నిలిపివేయడానికి రెండు దేశాల ప్రతినిధులు శాంతి చర్చల్లో పాల్గొంటోన్నప్పటికీ.. అవి కొలిక్కి రావట్లేదు. డిమాండ్లను అంగీకరించే విషయంలో ప్రతిష్ఠంభన నెలకొంటోంది. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా ఎప్పట్లాగే విరుచుకుపడుతోంది. దాదాపు అన్ని రీజియన్లపైనా పట్టు బిగించింది. తమ దేశ సరిహద్దులకు సమీపంలో ఉన్న అన్ని నగరాలనూ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంది.

English summary

US President Joe Biden will travel to Warsaw, Poland on March 25, where he'll hold a bilateral meeting with Poland President will discuss how US is responding to the humanitarian crisis during Russia Ukraine crisis.