అమెరికా దిద్దుబాటు: ఆ వ్యాఖ్యలపై: అత్యవసర భాగస్వామి: పరిస్థితి అర్థం చేసుకోగలం

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ఉక్రెయిన్‌పై సాగిస్తోన్న యుద్ధాన్ని రోజురోజుకూ ఉధృతం చేస్తోన్న వేళ.. రష్యాకు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ దేశాల మద్దతును కూడగట్టే ప్రయత్నాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ మరింత ముమ్మరం చేశారు. రష్యాను వ్యతిరేకిస్తోన్న దేశాలతో కలిసి ప్రత్యేక కూటమిని ఏర్పాటు చేసే సన్నాహాల్లో ఉన్నారు. రష్యాను ఒంటరి చేయడానికి వ్యూహాలు పన్నుతున్నారు. తటస్థ దేశాలను కూడా తన వైపు తిప్పుకొంటోన్నారు. ఇందులో భాగంగా- ఆయన భారత్‌ను కూడా ఒప్పించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు.

English summary

The US termed India as an essential partner for its shared vision of a free and open Indo-Pacific and highlighted that regardless of India-Russia historical ties, the US is a partner of choice for India now.