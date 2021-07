International

oi-Shashidhar S

యూఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఏజెన్సీ గుడ్ న్యూస్ తెలియజేసింది. భారత టెక్కీలకు ఊరటనిచ్చే అంశం తెలియజేసింది. రెండో రౌండ్ లాటరీ పద్దతిలో హెచ్ 1బీ వీసాలు జారీ చేస్తామని యూఎస్ సిటిజన్ షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ప్రకటించింది. మొదటి రౌండ్ లాటరీ విధానంలో అనుకున్న స్ధాయిలో ఎంపికలు జరగకపోవటంతో రెండో రౌండ్ లాటరీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

English summary

US will begin from August 2 accepting fresh petitions for H-1B visas those registrations that were accepted early this week using a random selection process to meet the H-1B cap for fiscal year 2022.