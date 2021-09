అక్కడ చిన్నారులకు మొదలైన వ్యాక్సినేషన్ ... పిల్లలకు వ్యాక్సిన్లు ఇస్తున్న ప్రపంచంలోనే మొదటి దేశం ఇదే

International

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా క్యూబా దేశం తమ చిన్నారులకు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. మొదటగా రెండు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న చిన్నపిల్లలకు టీకాలు వేయడం ప్రారంభించింది. పాఠశాలలు తిరిగి తెరవడానికి ముందు పిల్లలందరికీ టీకాలు వేయించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న క్యూబా ఈ క్రమంలోనే చిన్నారులకు వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించినట్టు నివేదికలు చెబుతున్నాయి .కరోనా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా నిర్వహిస్తున్న వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా క్యూబా దేశం చిన్నారులకు డిసెంబర్ మధ్య నాటికి 90% వ్యాక్సినేషన్ పూర్తిచేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

English summary

Cuba is the first country in the world to launch a vaccination program for its children. Vaccination was first started for two-year-old children. Cuba, which aims to vaccinate all children before schools reopen, has reportedly started vaccinating children in this order.