వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతుదారులు నిర్వహించిన నిరసన ప్రదర్శనలు, ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో నేషనల్ సెక్కూరిటీ గార్డులు రంగంలోకి దిగారు. వాషింగ్టన్, డీసీ నగరాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అమెరికా పార్లమెంట్.. కేపిటల్ బిల్డింగ్ సహా.. పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున మోహరించారు. పలువురు ఆందోళనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ భవనం వద్ద సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి క్రిస్టొఫర్ మిల్లర్ వెల్లడించారు.

Scenes from DC right now. They’ve raised the confederate flag outside the Capitol. pic.twitter.com/MAVv4a6DSA

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg

This was how Washington DC looks during the Black Lives Matter march pic.twitter.com/g1koj4rKoj

BREAKING: The entire D.C. National Guard will be activated today, putting about 1,100 guardsmen on duty tonight, defense official tells me. Comes after breach of Capitol by pro-Trump protesters.

Just witnessed an alarming scene with @mjcontrera outside the US Capitol. A group of TV reporters were swarmed and chased away from their cameras, which a mob of President Trump’s supporters trashed.



Here’s the aftermath: pic.twitter.com/rB8QULwm5y