Viral Video: ఫోన్లు మీరే కాదు మేము కూడా చూస్తాం.. వైరల్ అవుతున్న కోతుల వీడియో..

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రస్తుత కాలంలో మొబైల్ లేనిది చాలా మంది ఉండలేరు. సెల్ ఫోన్ మన శరీరంలో ఒక భాగం అయిపోయింది. కొందరైతే 24 గంటలు సెల్ తో గడుపుతారు. మొబైల్ కు బానిస అయిపోతున్నారు. అయితే ఈ అలవాటు మనుషులకే కాకుండా జంతువులకు కూడా అంటిస్తున్నారు. ఆ మధ్య సెల్ ఫోన్ చూస్తున్న పిల్లి వీడియో వైరల్ కాగా ఇప్పుడు ఓ కోతి మనుషుల్లాగే ఫోన్ చూడడం, ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఈ వీడియోలో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, కోతులు కొన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చూస్తున్నట్లు ఉంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై కోతుల ఆసక్తిని చూసి చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతుండగా ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో నెటిజన్లను విస్మయపరిచింది. ఉల్లాసకరమైన వీడియోలో కోతి చేతిలో ఫోన్ ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది.వీడియో ప్రారంభంలో మీరు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రెండు కోతులను చూస్తాయి. తరువాత, మూడో కోతి కూడా ఫోన్ ను స్క్రోల్ చేస్తుంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎవరో పట్టుకుని ఉండగా కోతులు దానిపై వీడియోను ఆసక్తిగా చూస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. "సోషల్ మీడియా క్రేజ్" అనే క్యాప్షన్‌తో @himachal_queen అనే పేరు గల ఖాతా ద్వారా ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేశారు. దీనికి ఇప్పటికే ట్విట్టర్‌లో 154.8K కంటే ఎక్కువ వ్యూస్, 3,000 కంటే ఎక్కువ లైక్‌లు వచ్చాయి. ఫోన్‌ని వాడుతున్న కోతులను చూసి నెటిజన్లు థ్రిల్‌గా ఉండటంతో కామెంట్స్ సెక్షన్ అంతా సరదా కామెంట్‌లతో నిండిపోయింది.

English summary

The viral video has cracked up netizens on the internet who are now amazed to see the monkeys' intriguingly scrolling through a smartphone.