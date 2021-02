viral video: కిమ్ కిరాక్ చర్య -32కి.మీ రైల్వే ట్రాలీని తోసుకుంటూ -రష్యాకు ఉత్తరకొరియా షాక్

International

oi-Madhu Kota

కరడుగట్టిన నియంతగా పేరుపొందిన ఉత్తరకొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ మరోసారి కిరాక్ చర్యకు పాల్పడ్డాడు. తాను పాటిస్తున్నానని చెప్పుకునే కమ్యూనిజానికి పురిటిగడ్డ, ఉత్తరకొరియాతో సరిహద్దును పంచుకునే రష్యాకు భారీ షాకిచ్చాడు. కిమ్ దెబ్బకు బిత్తరపోయిన రష్యా అధికారులు.. ఊసురోమంటూ సరిహద్దులు దాటి వెళ్లిపోయారు. వారి తిప్పల తాలూకు వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది..

This is how a group of Russian diplomats and their family had to get back to #Russia from North Korea because travel links have been cut by COVID for the past year. Russia’s foreign ministry says they had to push the cart about a kilometer. pic.twitter.com/nLoU1rNU6V