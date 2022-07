Viral Video: పర్యాటకులను పరుగులు పెట్టించిన సముంద్రపు సింహాలు.. వీడియో చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియా వచ్చిన నుంచి అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యం జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో దూసుకెళ్తున్నాయి. తాజాగా శాన్ డియాగోలోని లాజోల్లా ప్రాంతంలోని బీచ్‌లో రెండు సముద్ర సింహాలు ప్రజలను తరిమికొట్టాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో వైరల్ అవుతోంది. బీచ్‌కు వెళ్లినవారు జంతువులు వస్తుంటే పారిపోతున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. బీచ్‌లో ఉన్న లైఫ్‌గార్డ్‌లు ఎవరూ గాయపడకుండా చూసుకున్నారు.

The sea lions at La Jolla Cove San Diego have had enough of the tourists. 😂 pic.twitter.com/N1UgY4Ez78

English summary

Two sea lions chased away a group of people at a beach in La Jolla area of San Diego, according to a report in NBC San Diego. The video of the incident is going viral on social media platforms and shows beachgoers running away from the approaching animals.