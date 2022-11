VIRAL VIDEO:పసిగుడ్డును స్మెల్ చూసిన పిల్లి, పక్క గదికి వెళ్లి వామిటింగ్, వైరల్..

International

oi-Shashidhar S

సోషల్ మీడియా వచ్చాక.. ఏ ఇన్సిడెంట్ అయినా ట్రోల్ అవుతుంది. వీడియోలు తీసి, పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓ ఇంటిలో పిల్లి ఉంది. అదీ ఓ చిన్న బేబీని వాసన చూసింది. ఆ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రోల్ అవుతుంది. ఆ వీడియోను మీరు కూడా చూడండి.

నిజానికి పిల్లులను పెట్స్‌గా పెంచుకుంటారు. అవీ ఎలుకలను తింటాయని.. చక్కగా చూసుకుంటారు. పెట్స్ అంటే చక్కగా స్నానం చేయించి, శుభ్రంగా ఉంచుతారు. అలా ఓ పిల్లి అప్పుడే పుట్టిన శిశువు వద్దకు వచ్చింది. అక్కడ వాసన చూసి.. మరో గదికి వచ్చింది. అయితే అక్కడ వాంతి చేసుకుంది. అంతసేపు దానిని వీడియో తీశారు.

వీడియోను రోసి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ నెల 15వ తేదీన పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియో ఇప్పటికే 14 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి. 16 వేల మంది రీ ట్వీట్స్ చేశారు. చాలా మంది నెటిజన్లు నవ్వుతూ ఎమోజీలు పెడుతున్నారు. ఆ పిల్లి జలసీగా పీలయ్యిందని ఒకరు, పొలైట్‌గా బిహెవ్ చేసిందని మరొకరు రాశారు. హామ్ అని మరొకరు రాశారు. మా పాత పిల్లి కూడా ఇలానే చేసేదని మరొకరు రాశారు. కొత్తది డిఫరెంట్ అని పేర్కొన్నారు.

English summary

a cat who smelled a newborn baby and slyly went to another room to vomit. hilarious episode happened when a family introduced their pet cat to their newborn baby, expecting it to be a wholesome moment