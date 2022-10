International

oi-Shashidhar S

క్రూర జంతువుల అంటే అందరికీ భయమే. పులి, సింహాం అంటే భయమే.. కానీ వాటితో ఆటలు అంటే మామలు విషయం కాదు. కొందరు పైథాన్ పెంచుకుంటున్నారు. మరికొందరు మొసళ్లతో ఆడుకుంటారు. విదేశాల్లో పులులతో కొందరు ఫోటోలు దిగుతుంటారు. మరికొందరు వీడియోలను షేర్ చేస్తుంటారు. మరీ సింహాలతో.. ఓహ్ నో.. అలాంటిదేం లేదు.. కానీ ఓ మహిళ మాత్రం సింహాంతో సరదాగా ఆడింది. ఆ వీడియోను మీరు చూడండి.

English summary

video is going crazy viral on social media. a woman can be seen petting lion lovingly. A few Instagram users said in the comments that the woman is from Pakistan.