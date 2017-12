అమెరికాపై ఉ.కొరియా.. క్షిపణి ప్రయోగిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

International

Garrapalli Rajashekhar

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

What if North Korea launches a missile at the US or allied territory? The threat is looming large and the world watches these developments with fear. ఒక వేళ ఉత్తరకొరియా అమెరికాపై గానీ, అమెరికాకు మిత్ర దేశాలపైనా గానీ దాడికి పాల్పడితే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయనే దానిపై ప్రపంచం కూడా ఆందోళన చెందుతోంది.