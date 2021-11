కొత్త కరోనా వేవ్ పై డబ్ల్యూహెచ్ఓ వార్నింగ్; 53 యూరోపియన్, మధ్య ఆసియా దేశాలకు డేంజర్ బెల్స్

International

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి పై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఐరోపా మరియు మధ్య ఆసియాలోని 53 దేశాలు రానున్న రోజుల్లో కరోనా మహమ్మారి యొక్క తీవ్రమైన ముప్పును ఎదుర్కొంటాయని, డెల్టా వేరియంట్ విజృంభిస్తోందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిస్తోంది. ఐరోపా మరియు మధ్య ఆసియాలోని 53 దేశాలు రాబోయే వారాల్లో కరోనావైరస్ మహమ్మారి యొక్క "నిజమైన ముప్పు"ని ఎదుర్కొంటాయి. ఇప్పటికే కొత్త అంటువ్యాధులతో పోరాడుతున్నాయి. ఇది కరోనావైరస్ యొక్క మరింత వ్యాప్తి చెందగల డెల్టా వేరియంట్ ప్రభావమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది

ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి పునరుజ్జీవనం యొక్క మరొక క్లిష్టమైన దశలో ఉన్నామని పేర్కొంది. ఐరోపా తిరిగి మహమ్మారికి కేంద్రంగా ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క యూరప్ హెడ్ హన్స్ క్లూగే డెన్మార్క్‌లోని కోపెన్‌హాగన్‌లోని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యూరప్ ప్రధాన కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ వెల్లడించారు. కేసుల గణనలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయని మరియు మధ్య ఆసియాలోని పూర్వ సోవియట్ రిపబ్లిక్‌ల వరకు తూర్పున విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రసారవేగం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని క్లూగే చెప్పారు.

మరణాలు, కొత్త కేసులు పెరిగేకొద్దీ కరోనావైరస్ మరింత వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి యూరోపియన్ దేశాలు కష్టపడి పనిచేయాలని క్లూగే సూచించారు. ఇప్పుడు తేడా ఏమిటంటే, ఆరోగ్య అధికారులకు వైరస్ గురించి మరింత తెలుసునని, దానిని ఎదుర్కోవడానికి మెరుగైన సాధనాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. సడలించిన నివారణ చర్యలు మరియు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ వ్యాక్సినేషన్ నమోదు తాజా ఉప్పెనను వెల్లడిస్తుంది అని పేర్కొన్నారు. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యూరప్ ప్రాంతంలో దాదాపు 1.8 మిలియన్ల కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులను వారం రోజుల్లో చూసింది.

గత వారం కంటే సుమారు 6 శాతం పెరుగుదల మరియు అదే కాలంలో 24,000 మరణాలు నమోదవడాన్ని గుర్తించింది. మరణాలలో కూడా 12 శాతం పెరుగుదల నమోదు చేసినట్టు గుర్తించింది. 53 దేశాల ప్రాంతంలో కోవిడ్ -19 కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరేవారు కూడా గత వారంలో రెండింతలు పెరిగాయని క్లూగే చెప్పారు. ఈ పంధా కొనసాగితే, ఫిబ్రవరి నాటికి ఈ ప్రాంతం మరో 500,000 మహమ్మారి మరణాలను చూడవచ్చని క్లూగే చెప్పారు. ఐరోపా మరియు మధ్య ఆసియాలోని ప్రతీ దేశం కోవిడ్ -19 పునరుజ్జీవనం యొక్క నిజమైన ముప్పును ఎదుర్కొంటోందని,ఇప్పటికే దానితో పోరాడుతోందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది.

English summary

The World Health Organization has revealed the shocking thing about the corona epidemic. The WHO warns that 53 countries in Europe and Central Asia will face a serious threat of the corona epidemic in the coming days, with the delta variant booming.